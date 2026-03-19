كشفت تحريات مباحث الخليفة ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر شخص من قائد سيارة "ميكروباص" اعتدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

خلال على الأجرة

بالفحص أمكن تحديد الشاكى (حداد – مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين سائق سيارة "ميكروباص" بسبب خلاف حول الأجرة قام على أثرها السائق بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

