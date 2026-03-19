بعد تداول فيديو.. القبض على سائق ميكروباص لتحصيل أجرة زائدة بالدقهلية

كتب : علاء عمران

02:57 م 19/03/2026

المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الخميس، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد المواطنين من ممارسات غير قانونية لقائد سيارة أجرة بمحافظة الدقهلية.

ونجحت القوات في رصد واقعة تحصيل مبالغ مالية أزيد من التعريفة المقررة، مما استوجب تدخلاً أمنياً فورياً لضبط الجاني وإحكام الرقابة على المواقف بجميع المحافظات بفعالية تامة.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن التحريات الأمنية بمديرية أمن الدقهلية نجحت في تحديد السيارة الميكروباص وقائدها المقيم بمركز شرطة محلة الدمنة. وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة نظير الرغبة في تحقيق أرباح غير مشروعة عبر التلاعب في قيمة الأجرة الرسمية، حيث تم التحفظ على المركبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق لضمان حقوق الركاب بالميادين.

علاوة على ذلك، أفاد المصدر الأمني أن السيارة كانت "سارية التراخيص" وقت الضبط، إلا أن مخالفة التسعيرة استوجبت اتخاذ التدابير الرادعة لحماية جمهور المستهلكين. ومن جانب آخر، تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة الملابسات.

