إعلان

إعلام أمريكي: قطر غاضبة من أمريكا وإسرائيل بعد الهجوم على حقل بارس

كتب : وكالات

03:06 م 19/03/2026

قطر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، أن قطر غاضبة من إيران، وكذلك من الولايات المتحدة وإسرائيل بعد الهجوم على حقل بارس في إيران، وفقًا لمسؤول رفيع مقرب من قيادتها.

وقال المسؤول للشبكة الأمريكية، إن الدولة الخليجية مستاءة لأن حربًا يتم تبريرها جزئيًا بحماية تدفقات النفط والغاز، أصبحت الآن تُعرض بنيتها التحتية الحيوية للخطر.

وأضاف أن تأكيد دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة “لم تكن تعلم شيئًا” عن الهجوم الذي شنته إسرائيل على حقل غاز إيراني "غير صحيح"، بحسب المصدر ذاته.

وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لم يُكشف عن أسمائهم أن ترامب كان على علم، وأن الولايات المتحدة "منحت الضوء الأخضر" ونسّقت الهجوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطر الهجوم على حقل بارس إيران وأمريكا هجمات على الخليج أسعار النفط

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

