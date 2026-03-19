نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تحقيق نتائج إيجابية في مجال مكافحة جرائم السرقة، من خلال ضبط عدة تشكيلات عصابية ومتهمين في وقائع متنوعة بالعاصمة الإدارية ومنشأة ناصر ومدينة نصر.

ففي دائرة قسم شرطة العاصمة الإدارية، ألقت القوات القبض على 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل محملة بمواسير حديدية ومقص حدادي كبير، وعثر بحوزتهم على سلاح ناري "فرد خرطوش" ومبالغ مالية. واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، وأرشدوا عن 3 وقائع سرقة، كما تم ضبط عملائهم في دائرة المرج مع كافة المسروقات.

وفي منشأة ناصر، ضبطت القوات شخصين متخصصين في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل"، واعترفا بارتكاب 9 وقائع، وأرشدا عن مخزن الهواتف المسروقة وجهاز "لاب توب" تابع لعميلهما الذي تم ضبطه أيضًا.

كما تمكنت أجهزة الأمن بمدينة نصر من ضبط سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي لتورطه في سرقة هاتف محمول من مواطن أجنبي، وأقر بالواقعة وأرشد عن الهاتف بمسكنه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة جميع المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.