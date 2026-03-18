عقد محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعًا مع مساعدي الوزير والقيادات الأمنية بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، وتم التواصل مع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وحماية أمن وسلامة المواطنين.

وفي بداية الاجتماع، قدم الوزير التهنئة لأعضاء الشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك وأشاد بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة في مختلف القطاعات الأمنية، وما تحقق من نجاحات وإنجازات رغم التحديات الإقليمية والدولية، مؤكداً ثقته في قدرة الوزارة على مواجهة تلك التحديات.

تأمين احتفالات عيد الفطر

كما تابع الوزير عبر الفيديو كونفرانس محاور خطط تأمين المواطنين أثناء الاحتفالات بعيد الفطر وتزامنه مع عيد القيامة وأعياد شم النسيم وذكرى تحرير سيناء، مشدداً على أهمية التواجد الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات مع الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لضمان الأمن والاستقرار ومواجهة أي خروج عن القانون.

ووجّه الوزير بضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والإنتشار المكثف لتأمين المنشآت الهامة ودور العبادة وأماكن التجمعات العامة والمتنزهات والمسطح المائي والمقاصد السياحية ودور السينما، مع متابعة أي محاولات تهدد الأمن، مؤكداً البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين وتقديم المساعدة لهم. كما شدد على تكثيف الحملات المرورية وسيارات الإغاثة على الطرق السريعة وربطها بغرف العمليات لضبط المخالفات وضمان السيولة المرورية، وتفعيل نقاط التفتيش والأكمنة بما يحقق الردع العام.

الداخلية ترفع حالة التأهب استعدادًا لعيد الفطر وأعياد شم النسيم

وأضاف الوزير أن جهود الوزارة تشمل الرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمواد المخدرة، مؤكداً ضرورة التعامل بحسم مع المخالفين. وفي ختام الاجتماع، شدد على تنفيذ الخطط الأمنية بدقة ومراعاة البعد الإنساني، مع الثبات على دعائم الاستقرار وفرض النظام وتطبيق القانون لحماية الوطن والمواطنين.

