إعلان

خلافات أسرية تتحول لمشهد مرعب في الشارع بالغربية

كتب : مصراوي

11:56 م 17/03/2026

الأب المتهم بخطف طفليه بالغربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تحريات مباحث الغربية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله سمكري سيارات حال خروجه مُسرعا من أحد المنازل حاملاً طفلين والعدو بهما واستقلاله سيارة ربع نقل والهرب بهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 فبراير المنقضى تبلغ لمركز شرطة بسيون من أحى المستشفيات باستقبال ربة منزل مصابة بجروح وسحجات متفرقة.

وبسؤالها قررت بتضررها من زوجها لحدوث مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها وأخذ نجليهما عنوة لخلافات أسرية بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة كانت متواجدة بالورشة خاصته لإصلاحها وقيادته لها دون علم مالكها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم تسليم الطفلين لوالدتهما لرعايتهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الكشف عن موعد سفر بعثة الترجي للقاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي بدوري الأبطال
إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

