كشفت تحريات مباحث الغربية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله سمكري سيارات حال خروجه مُسرعا من أحد المنازل حاملاً طفلين والعدو بهما واستقلاله سيارة ربع نقل والهرب بهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 فبراير المنقضى تبلغ لمركز شرطة بسيون من أحى المستشفيات باستقبال ربة منزل مصابة بجروح وسحجات متفرقة.

فيديو خطف طفلين

وبسؤالها قررت بتضررها من زوجها لحدوث مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها وأخذ نجليهما عنوة لخلافات أسرية بينهما.

مفاجأة في واقعة الغربية

أمكن ضبط المشكو فى حقه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة كانت متواجدة بالورشة خاصته لإصلاحها وقيادته لها دون علم مالكها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم تسليم الطفلين لوالدتهما لرعايتهما.

