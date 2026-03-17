15 مصابا في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو
كتب : محمد شعبان
موقع الحادث أعلى محور 26يوليو
أصيب 15 شخصا في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو مساء الثلاثاء.
مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى المحور. انتقلت على الفور الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ميكروباص أعلى سلم نايها اتجاه مدينة السادس من أكتوبر.
أسفر عن الحادث سقوط نحو 15 شخصا - بينهم سوداني وإندونيسي- نقلوا إلى المستشفيات القريبة فيما يعمل رجال المرور على تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.
