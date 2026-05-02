أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنه بدأ اتصالات مع الولايات المتحدة للحصول على توضيحات بشأن قرارها سحب عدد من قواتها من ألمانيا، في خطوة أثارت تساؤلات داخل الحلف.

وقالت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت، في بيان نشرته عبر منصة إكس، إن العمل جارٍ مع الجانب الأمريكي لفهم تفاصيل القرار المتعلق بالانتشار العسكري داخل ألمانيا.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير بيت هيغسيث أصدر توجيهاً يقضي بسحب نحو خمسة آلاف جندي أمريكي من الأراضي الألمانية خلال عام واحد.

We are working with the U.S. to understand the details of their decision on force posture in Germany. This adjustment underscores the need for Europe to continue to invest more in defence and take on a greater share of the responsibility for our shared security - where we’re… — NATO Spokesperson (@NATOpress) May 2, 2026



وتمثل هذه الخطوة ما يقارب 15 في المئة من إجمالي القوات الأمريكية المنتشرة في ألمانيا، في إطار مراجعة الانتشار العسكري الأمريكي في أوروبا.