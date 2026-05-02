الناتو يتواصل مع واشنطن لفهم قرار سحب قواتها من ألمانيا

كتب : وكالات

01:01 م 02/05/2026

المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنه بدأ اتصالات مع الولايات المتحدة للحصول على توضيحات بشأن قرارها سحب عدد من قواتها من ألمانيا، في خطوة أثارت تساؤلات داخل الحلف.
وقالت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت، في بيان نشرته عبر منصة إكس، إن العمل جارٍ مع الجانب الأمريكي لفهم تفاصيل القرار المتعلق بالانتشار العسكري داخل ألمانيا.
ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير بيت هيغسيث أصدر توجيهاً يقضي بسحب نحو خمسة آلاف جندي أمريكي من الأراضي الألمانية خلال عام واحد.


وتمثل هذه الخطوة ما يقارب 15 في المئة من إجمالي القوات الأمريكية المنتشرة في ألمانيا، في إطار مراجعة الانتشار العسكري الأمريكي في أوروبا.

