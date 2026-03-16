كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر قائد سيارة ملاكى من قائد سيارة نقل "مقطورة" لسيره برعونة واصطدامه بسيارة ملاكى أثناء سيرها بأحد الطرق ولاذ بالهرب بالقاهرة.

بالفحص أمكن التوصل إلى قائد السيارة الملاكى "المجنى عليه" (نجار – مقيم بالقليوبية) وبسؤاله قرر بحدوث تلفيات بسيارته جراء الواقعة "دون حدوث إصابات له ومستقليها صحبته"، وعدم تحريره محضر بالواقعة وانصرافه من موقع الحادث.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة "سارية التراخيص" بمقطع الفيديو وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.

تحفظت الشرطة على السيارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.