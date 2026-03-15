

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب قيام متسول بالاتجار بالمواد المخدرة، مستخدمًا فاترينة بيع السجائر كمسرح لنشاطه الإجرامي بالإسماعيلية.



ضبط عاطل ابتز متسولًا في الإسماعيلية

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إن الشخص الظاهر بالفيديو (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) نفى التهم الموجهة إليه، موضحًا أن ناشر الفيديو أراد ابتزازه ماليًا وتحقيق مكاسب من بيع السجائر بأسعار منخفضة، وأن تصويره كان على سبيل المزاح، لكنه فوجئ بنشر الفيديو.

تم تحديد وضبط ناشر المقطع (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية)، وبمواجهته اعترف بإدعاء كاذب ونشر الفيديو للحصول على نسب مشاهدة عالية وابتزاز الشخص الآخر ماليًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.