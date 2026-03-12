ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على سائق في محافظة البحيرة لقيامه بتزويد سيارته بالوقود من إحدى المحطات، وفر هاربا دون أن يسدد ثمن الوقود.

وحدة الرصد والتحليل رصدت منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتزويد سيارة "ملاكى" قيادته بالوقود من إحدى المحطات بالبحيرة وفر هاربا دون سداد قيمته.

تحريات البحث أكدت من الفحص، عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد والقبض على قائد السيارة مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية، التي ظهر في الفيديو المتداول، وتبين أنها "منتهية التراخيص" وقت إرتكاب الواقعة، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تحفظت القوات على السيارة، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.