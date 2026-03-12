كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إستغاثة إحدى السيدات من قيام شقيقها ونجلى شقيقيها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بالغربية.

تلقى قسم شرطة أول طنطا، بتاريخ 8 مارس الجاري، بلاغًا ربة منزل "مصابة بسحجات وكدمات متفرقة"، تفيد بتضررها من نجلى شقيقيها "عاطلان"، لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها، لوجود خلافات عائلية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المشكو فى حقهما "لأحدهما معلومات جنائية" و بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.