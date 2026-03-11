تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، من توجيه ضربة أمنية قوية لمافيا الغش التجاري بمحافظة المنوفية، حيث نجحت في رصد مصنع غير مرخص بدائرة مركز شرطة السادات، يُستخدم في إنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير قانونية.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات المصنع المستهدف ونجحت في ضبط المدير المسؤول ورئيس العمال، كما عُثر بداخل المخازن على 4500 طن من المنتجات النهائية والمواد الخام التي تبين أنها مواد مجهولة المصدر، بالإضافة إلى التحفظ على خط إنتاج كامل يُستخدم في عمليات التصنيع والتعبئة والتقليد.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أن هذه الحملة تأتي في إطار حماية القطاع الزراعي من المنتجات المقلدة التي تضر بالتربة والمحاصيل، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمصنع المضبوط.