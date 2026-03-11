إعلان

الداخلية تُغلق مصنعاً غير مرخص وتصادر آلاف الأطنان من المخصبات المجهولة بالمنوفية

كتب : علاء عمران

12:58 م 11/03/2026 تعديل في 01:05 م

مخصبات مجهولة - ارشيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، من توجيه ضربة أمنية قوية لمافيا الغش التجاري بمحافظة المنوفية، حيث نجحت في رصد مصنع غير مرخص بدائرة مركز شرطة السادات، يُستخدم في إنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير قانونية.

قطاع الشرطة المتخصصة

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات المصنع المستهدف ونجحت في ضبط المدير المسؤول ورئيس العمال، كما عُثر بداخل المخازن على 4500 طن من المنتجات النهائية والمواد الخام التي تبين أنها مواد مجهولة المصدر، بالإضافة إلى التحفظ على خط إنتاج كامل يُستخدم في عمليات التصنيع والتعبئة والتقليد.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أن هذه الحملة تأتي في إطار حماية القطاع الزراعي من المنتجات المقلدة التي تضر بالتربة والمحاصيل، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمصنع المضبوط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية المنوفية أسمدة مغشوشة السادات شرطة المسطحات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين بياض الثلج وزرقة الكريستال.. جولة داخل بحيرات "تحدت الجاذبية" بسيوة
أخبار المحافظات

بين بياض الثلج وزرقة الكريستال.. جولة داخل بحيرات "تحدت الجاذبية" بسيوة
إيران تستهدف 3 سفن بصواريخ في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران تستهدف 3 سفن بصواريخ في مضيق هرمز
"شعرت بضياع الفرص".. ماذا قال سلوت عن صلاح بعد الخسارة من جالاتا سراي؟
رياضة محلية

"شعرت بضياع الفرص".. ماذا قال سلوت عن صلاح بعد الخسارة من جالاتا سراي؟
حكم قضائي جديد ضد البلوجر "مداهم" بتهمة حيازة مخدرات
حوادث وقضايا

حكم قضائي جديد ضد البلوجر "مداهم" بتهمة حيازة مخدرات

"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي
رياضة محلية

"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها