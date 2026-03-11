

استمعت محكمة جنح القاهرة الجديدة إلى مرافعة دفاع رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد أمن في كمبوند شهير بالتجمع.

دفع محامي رجل الأعمال ببطلان التحريات، حيث لم تكشف عن هوية مصور الفيديو وما غرضه، مؤكدًا أن المقطع المتداول تم قصّه وإعداده عبر المونتاج، ولم يظهر كامل الواقعة منذ بدايتها.

وطالب دفاع المتهم ببراءة موكله من تهمة استعراض القوة، لانتفاء أركان الجريمة وعدم وجود أي مظهر من مظاهر استعراض القوة وفقًا لما يتطلبه القانون.

كما طالب ببراءة موكله من تهمة إتلاف جهاز اللاسلكي الخاص بشركة الأمن، خاصة أنه لم يتم تحريزه أو تقديم ما يثبت إتلافه.

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من فرد أمن بأحد الكمبوندات، أفاد فيه بتعرضه للسب والضرب من مالك إحدى الوحدات السكنية أثناء مباشرة مهامه، فضلًا عن إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، ما تسبب في إصابته.

تحقيقات النيابة في واقعة اعتداء رجل أعمال على فرد أمن بالتجمع

باشرت النيابة التحقيقات، واستُمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي أوضح أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، مشيرًا إلى أن المتهم تعدى عليه محدثًا إصابته بسحجات وكدمات في الكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وفقًا للتقرير الطبي.

كما استمعت النيابة إلى عدد من أفراد الأمن وشهود العيان الذين أيدوا رواية المجني عليه.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة مع المجني عليه، فوجهت إليه النيابة اتهامات استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف.

وأمرت النيابة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع طلب التقرير الطبي النهائي، وكلفت أحد الضباط بإجراء المعاينة اللازمة لمحل الواقعة وحصر التلفيات، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وإحالته للمحاكمة.

