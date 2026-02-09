إعلان

الأمن يواصل ضرباته ضد المضاربة بالعملات.. ضبط قضايا بـ13 مليون جنيه

كتب : علاء عمران

11:46 ص 09/02/2026

مبلغ مالي - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الحاسمة لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 13 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

اقرأ أيضا:

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات النقد الأجنبي مكافحة جرائم الأموال العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا "تعوي" الكلاب ليلا؟.. السر وراء الأصوات المزعجة في الظلام
علاقات

لماذا "تعوي" الكلاب ليلا؟.. السر وراء الأصوات المزعجة في الظلام
انتحار شاب إيراني عقب نشر فيديو وتوجيه رسالة إلى ترامب
شئون عربية و دولية

انتحار شاب إيراني عقب نشر فيديو وتوجيه رسالة إلى ترامب
كيف علق الجمهور على بوستر برنامج رامز جلال الجديد
زووم

كيف علق الجمهور على بوستر برنامج رامز جلال الجديد
أغرب طلب توصيل.. سيدة تطلب من عامل دليفري دخول المقابر ورد فعله يثير الجدل
علاقات

أغرب طلب توصيل.. سيدة تطلب من عامل دليفري دخول المقابر ورد فعله يثير الجدل
شيري أريزو 5 ونيسان صني.. مقارنة بين أرخص سيارتين تجميع محلي 2026
أخبار السيارات

شيري أريزو 5 ونيسان صني.. مقارنة بين أرخص سيارتين تجميع محلي 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة