الأمن يواصل ضرباته ضد المضاربة بالعملات.. ضبط قضايا بـ13 مليون جنيه

واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الحاسمة لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 13 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

