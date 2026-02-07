ضبط 123 ألف مخالفة مرورية وفحص 1149 سائقًا خلال 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 123,640 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير دون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1,149 سائقًا، وتبين إيجابية 40 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

كما تواصل الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 581 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، أمن ومتانة)، وكذا فحص 99 سائقًا، وتبين إيجابية 3 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

