673 رخصة مسحوبة و1197 مخالفة دراجات.. الداخلية تشدد الرقابة على الطرق

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفات المرورية على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال الفترة الأخيرة من اتخاذ عدة إجراءات هامة.

أسفرت الحملات عن سحب 673 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على المركبات، بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيبه يوم 30 مارس، مع استمرار وحدات المرور في استقبال المواطنين لتركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر موقع بوابة مرور مصر، تيسيرًا للإجراءات.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية 1197 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، في إطار حرص الوزارة على السلامة العامة وتقليل الحوادث، مع التأكيد على الالتزام بالحارات المرورية المخصصة للسيارات.

وفي إطار جهودها للحد من التعديات على الشوارع، قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة بحملات موسعة، أسفرت عن رفع 35 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الطرق، بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرور وشرطة المرافق، لضمان انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على المظهر العام للشوارع.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.