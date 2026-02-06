ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة عمال شركات الغاز للنصب على المواطنين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من تعرضها لواقعة نصب واحتيال من قبل مجموعة من الأشخاص ادعوا انتماءهم لشركات الغاز.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي القليوبية والقاهرة، تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إنشاء صفحات إلكترونية وهمية تحمل أسماء شركات غاز مختلفة، والإعلان عن خدمات تركيب وتوصيل وصيانة الغاز بالمنازل على غير الحقيقة.

واعتمد المتهمون على مطالبة الضحايا بتحويل مبالغ مالية عبر محافظ إلكترونية بزعم أنها رسوم لتحديد مواعيد التركيب أو الصيانة، ثم يقومون بإغلاق هواتفهم وعدم الرد عقب الاستيلاء على الأموال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم جهاز حاسب آلي، وطابعة، و6 هواتف محمولة، وشرائح هواتف، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وبفحص المضبوطات تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.