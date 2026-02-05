النائب العام يستقبل نظيره القطري ويشهدان توقيع مذكرة تعاون في مجال التدريب

تصوير: هاني رجب

عقدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بمقرها، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والمقرر انعقاده يومي 7 و8 فبراير بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية الدستورية في الدول الأفريقية، ودعم دور القضاء الدستوري في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.