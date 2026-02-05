إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو شخص غير متزن بإمبابة

كتب : علاء عمران

12:42 م 05/02/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص تبدو عليه علامات عدم الاتزان، إثر تعاطيه مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة)، وبمواجهته أقر بتعاطيه المواد المخدرة، وتحصلِه عليها من أحد الأشخاص (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأخير، وبحوزته كمية من مخدر “البودر”، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية إمبابة مواقع التواصل الاجتماعي

