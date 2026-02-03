تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالسير بدون ملابس وتكسير السيارات باستخدام "فأس" بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين أنه ورد بلاغ لمركز شرطة ههيا بمديرية أمن الشرقية من عدد من الأهالي، يفيد قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز – بالسير بدون ملابس وتكسير وإتلاف 3 سيارات ودراجة نارية وماكينة صراف آلي بدائرة المركز باستخدام أداة حديدية "فأس".

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة وبحوزته الأداة المستخدمة، وتبين أنه معروف لدى الأهالي بنطاق سكنه بأنه يعاني من اضطرابات نفسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

