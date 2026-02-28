حصل "مصراوي" على مقطع فيديو مؤلم يكشف لحظة تعدي عاطل على طليقته في شوارع السيدة زينب، على إثرها أصيبت بجرح قطعى غائر في الوجه استدعى لتدخل جراحي. انتقامًا من لرفضها العودة إليه مرة أخرى بعد انفصالهما.

الفيديو، الذي سجلته كاميرات المراقبة في منتصف الليل، أظهر قيام "محمد" طليق "هند" بالتعدى عليها وسط المارة بسلاح أبيض من ثم سحلها في الشارع دون أن يتدخل أحد.

حاولت "هند" الهروب من بطش طليقها لكن لم يسعفها الصراخ تدخل الأهالي، وقبل أن يهرب "محمد" من موقع الحادث، أصابها بجرح غائر في الوجه واليد حال الدفاع عن نفسها استدعى لتدخل جراحي خضعت لعملية جراحية تخطت نحو 240 غرزة.

ترقد هند في بيتها تعاني نفسيا وجسديا من أثر الواقعة التي ارتكبها طليقها؛ ووجهت مناشدة لأنقاذها من سلوكه: "فقأ عين أخويا وهددني بالقتل بنتي وطعني مرتين قدام بنتي وضربني في وشي وبيهددنا .. وقطعنى قدام بنتي وانا بجيب سحور"، وتقديمه للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

