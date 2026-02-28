إعلان

قطعني بـ 240 غرزة قدام بنتي.. 90 ثانية رعب تكشف لحظة تعدى "عاطل الخليفة" على طليقته

كتب : رمضان يونس

07:14 م 28/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ec9b6efb-5534-4da9-8bff-d45f7cd8eb57
  • عرض 5 صورة
    ff7afcff-282c-433e-80f2-fe1acba4ff47
  • عرض 5 صورة
    0db2b918-e4a5-4dca-97c2-8f998bb1f6bc
  • عرض 5 صورة
    cc3485e9-66df-4756-aa9a-a66a0948c294

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصل "مصراوي" على مقطع فيديو مؤلم يكشف لحظة تعدي عاطل على طليقته في شوارع السيدة زينب، على إثرها أصيبت بجرح قطعى غائر في الوجه استدعى لتدخل جراحي. انتقامًا من لرفضها العودة إليه مرة أخرى بعد انفصالهما.

لحظة التعدى على سيدة الخليفة

الفيديو، الذي سجلته كاميرات المراقبة في منتصف الليل، أظهر قيام "محمد" طليق "هند" بالتعدى عليها وسط المارة بسلاح أبيض من ثم سحلها في الشارع دون أن يتدخل أحد.

حاولت "هند" الهروب من بطش طليقها لكن لم يسعفها الصراخ تدخل الأهالي، وقبل أن يهرب "محمد" من موقع الحادث، أصابها بجرح غائر في الوجه واليد حال الدفاع عن نفسها استدعى لتدخل جراحي خضعت لعملية جراحية تخطت نحو 240 غرزة.

واقعة سيدة منطقة الخليفة (6)

ترقد هند في بيتها تعاني نفسيا وجسديا من أثر الواقعة التي ارتكبها طليقها؛ ووجهت مناشدة لأنقاذها من سلوكه: "فقأ عين أخويا وهددني بالقتل بنتي وطعني مرتين قدام بنتي وضربني في وشي وبيهددنا .. وقطعنى قدام بنتي وانا بجيب سحور"، وتقديمه للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

اقرأ أيضا:

مأساة "هند" مع طليقها في السيدة زينب : " قطع وشي في الشارع وأنا بجيب سحور"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تشويه جسد سيدة على يد طليقها حظة التعدى على سيدة 40 غرزة لسيدة زينب القاهرة اطل يشوه وجه طليقته

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تستهدف رادار إنذار مبكر شمال قطر بصاروخ
شئون عربية و دولية

إيران تستهدف رادار إنذار مبكر شمال قطر بصاروخ
وزير الخارجية الإيراني ينشر تغريدة لترامب من 2012.. ماذا تضمنت؟
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية الإيراني ينشر تغريدة لترامب من 2012.. ماذا تضمنت؟
السفارة الأمريكية في لبنان تدعو مواطنيها لمغادرة البلاد فوراً
شئون عربية و دولية

السفارة الأمريكية في لبنان تدعو مواطنيها لمغادرة البلاد فوراً

طائرة مسيرة تستهدف مطار الكويت الدولي وإصابات بين العاملين
شئون عربية و دولية

طائرة مسيرة تستهدف مطار الكويت الدولي وإصابات بين العاملين
بدون مكياج.. ندى موسى تنشر صورًا من أحدث ظهور لها
دراما و تليفزيون

بدون مكياج.. ندى موسى تنشر صورًا من أحدث ظهور لها

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران ترد