واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة، قدرت قيمتها بنحو 70 مليون جنيه.

وبالفحص تبين أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

ليلة الرعب في كرداسة.. مهندس يدهس المارة بسيارة عليها علم إسرائيل وسر كراسة خطيرة

بتزوير وتقليد عملات محلية

في ضربة أمنية جديدة لمكافحة جرائم التزوير، نجحت الأجهزة المختصة في ضبط شخص بمحافظة الجيزة لقيامه بتزوير وتقليد العملات المحلية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تورط عامل مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في نشاط إجرامي منظم، تخصص في تقليد العملات المحلية والترويج لها إلكترونيًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته جهاز حاسب آلي محمول وهاتف محمول، وتبين من فحصهما احتواؤهما على دلائل رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي، كما عُثر بحوزته على طابعة ألوان، ومبالغ مالية من عملات محلية مقلدة، وأوراق طباعة لفئة مالية محددة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة وممارسته النشاط الإجرامي المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.