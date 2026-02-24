الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، يُظهر مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية بين عدد من الأشخاص بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبيّن أنه بتاريخ 21 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين، الأول يضم 3 أشخاص (أُصيب أحدهم بجروح في اليد)، والثاني يضم 4 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف على وقوف أحد أفراد الطرف الثاني أمام محل مملوك لأحد أفراد الطرف الأول، ما دفع الطرفين للاستعانة بآخرين، وتبادلوا التعدي بالضرب باستخدام عصي خشبية، ما أسفر عن الإصابة المشار إليها.

وتمكن الرائد أحمد شويخ رئيس مباحث مركز شرطة منياالقمح الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم العصي الخشبية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.