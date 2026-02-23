أسدلت محكمة جنايات القاهرة، الستار على حكمها في اتهام 5 موظفين بوزارة الصحة، بالاستيلاء على مستلزمات طبية مملوكة لجهة عملهم بقيمة 555 ألف دولار.

وعاقبت المحكمة المتهم الأول بالسجن المشدد 15 سنة، والمتهم الثاني بالسجن 5 سنوات، والمتهم الثالث بالسجن 10 سنوات.

كما قضت بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن 3 سنوات، والخامس بالسجن لمدة سنة، مع عزلهم جميعًا من وظائفهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري.

تحقيقات النيابة مع موظفين وزارة الصحة في اتهامهم بالاستيلاء على مستلزمات طبية

وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين بمركز أورام دار السلام، الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مستلزمات طبية تابعة لإدارة التموين الطبي بوزارة الصحة، بلغت قيمتها 555 ألف دولارًا أمريكيًا.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حرروا 29 إذن صرف مستلزمات غسيل كلوي دون وجود احتياج فعلي لها، وتم اعتمادها من المتهمين من الثالث حتى الخامس، رغم علمهم بعدم الحاجة الحقيقية لتلك الكميات، ودون الحصول على موافقات الجهات المختصة، كما ثبت عدم توريد المستلزمات فعليًا إلى جهة العمل واحتجازها بنية تملكها.

