فيديو صادم | شاب يعتدي على سيدة في الشارع.. والداخلية تتدخل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على سيدة وتهديدها بإلحاق الأذى بها بمحافظة القليوبية.

كشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيدة بالخصوص

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 من الجاري، تلقى قسم شرطة الخصوص بلاغًا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم بتضررها من شقيق زوجها لقيامه بالتعدي عليها بالضرب دون حدوث إصابات، وذلك بسبب خلافات عائلية بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.