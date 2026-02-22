إعلان

بعد انتشار فيديو.. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بين سيدة وعامل داخل عربة مترو الأنفاق

كتب : علاء عمران

02:27 م 22/02/2026 تعديل في 02:31 م

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشادة كلامية بين سيدة وأحد الأشخاص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

ضبط طالبة وعامل بعد تداول فيديو على السوشيال ميديا


وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجاري حدثت مشاجرة بين القائمة بالتصوير (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة) والشخص الظاهر في الفيديو (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا)، وذلك بسبب اعتراضه على طريقة جلوسها داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.
تمكنت الأجهزة من ضبطهما، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

مشادة مترو الأنفاق عربة مترو الأنفاق وزارة الداخلية

