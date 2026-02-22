حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة جلسة 25 فبراير لنظر أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع الخامس.

تلقت النيابة العامة بلاغًا بتضرر فرد أمن بأحد المجمعات السكنية من قيام مالك إحدى الوحدات السكنية بالتعدي عليه بالسب والضرب أثناء مباشرته مهام عمله، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص به، مما أسفر عن إصابته.

باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي أفاد بأن المتهم تعدى عليه بالضرب على إثر خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، محدثًا إصاباته المتمثلة في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن، ومقدمة الرأس، وأسفل العين اليمنى، وفقًا لما ورد في التقرير الطبي. كما أيد أقواله عدد من أفراد الأمن وشهود الواقعة.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على خلفية الخلافات السابقة مع المجني عليه، فأسندت إليه النيابة العامة اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف.

وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلبت التقرير الطبي النهائي للمجني عليه، وكلفت أحد الضباط بالانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة وحصر التلفيات، فيما تواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"