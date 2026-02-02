أعلنت وزارة الداخلية موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول الدفعة الثانية عشرة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها، للتقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن (الدفعة العاشرة – ذكور).

موعد التقديم الإلكتروني

وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب أن التقديم الإلكتروني لمعاهد معاوني الأمن سيبدأ اعتبارًا من يوم السبت المقبل، الموافق 7 فبراير 2026، ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، على أن يتم الالتزام بالمواعيد المحددة دون استثناء.

شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، حيث يُشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن طريق غير التجنس. كما يجب ألا يقل سن المتقدم عن 16 عامًا ولا يزيد على 23 عامًا في تاريخ فتح باب التقديم.

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أي جريمة تفقده الثقة والاعتبار، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره قانونًا.

شروط متعلقة بالخدمة

كما تضمنت الشروط ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو حكم تأديبي نهائي، إلا إذا مضت أربع سنوات على الأقل على صدور القرار، وألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب كان.

الاشتراطات الصحية والبدنية

وأكدت وزارة الداخلية، ضرورة استيفاء المتقدمين للاشتراطات الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، إلى جانب اجتياز اختبارات اللياقة البدنية واختبارات السمات، وفقًا للقرار الوزاري المنظم للائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن، على ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم.

وتشمل الشروط ألا يكون المتقدم مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأي جهة أخرى من جهات الدولة، بالإضافة إلى اشتراط ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

مزايا طلاب معاهد معاوني الأمن

وأوضحت وزارة الداخلية أن الدولة تتحمل كامل نفقات التعليم والتدريب والإعاشة للطلبة طوال فترة الدراسة بالمعاهد، إلى جانب صرف مكافأة شهرية للطالب خلال فترة الدراسة. كما يستفيد الطلبة من الخدمات الصحية طبقًا لقواعد التأمين الصحي، والاستفادة من النظام العلاجي المقرر بهيئة الشرطة عقب التخرج.

أماكن إجراء الاختبارات للمتقدمين

حددت الوزارة المعاهد التي سيتم بها استقبال المتقدمين وإجراء الاختبارات، وتشمل معهد معاوني الأمن بطره بمنطقة طرة بالقاهرة، ويستقبل متقدمي محافظات القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال وجنوب سيناء، الإسماعيلية، السويس، وبورسعيد.

كما يشمل معهد معاوني الأمن بالبحيرة، مدخل وادي النطرون، استقبال متقدمي محافظات البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، والمتقدمين من خارج الجمهورية.

ويستقبل معهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر، طريق الواحات، متقدمي محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، والمنيا. كما يستقبل معهد تأهيل الأفراد بسوهاج، حي الكوثر، متقدمي محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، والبحر الأحمر.

تحذير من وزارة الداخلية

وشددت وزارة الداخلية في ختام بيانها على ضرورة عدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أو التوجه مباشرة إلى المعاهد المحددة فقط، محذرة من أي وسطاء أو جهات غير رسمية.

