كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص وفتاة بدائرة مركز شرطة الخانكة.

بلاغ للداخلية بتحرش عامل بطالبة والاعتداء عليها

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16من الشهر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من طالبة، مقيمة بدائرة المركز، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أفادت فيه بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بمعاكستها والتحرش بها لفظيًا أثناء سيرها بدائرة المركز، وعند قيامها بتوبيخه نشبت مشادة بينهما تعدى خلالها عليها بالضرب، ما أسفر عن إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المشكو في حقه، وهو عامل مقيم بدائرة المركز. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها