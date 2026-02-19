إعلان

"وبخته على تحرشه بها".. الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على طالبة بالقليوبية |فيديو

كتب : عاطف مراد

01:46 م 19/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    7
  • عرض 9 صورة
    8
  • عرض 9 صورة
    6
  • عرض 9 صورة
    5
  • عرض 9 صورة
    4
  • عرض 9 صورة
    2
  • عرض 9 صورة
    Capture
  • عرض 9 صورة
    3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص وفتاة بدائرة مركز شرطة الخانكة.

بلاغ للداخلية بتحرش عامل بطالبة والاعتداء عليها

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16من الشهر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من طالبة، مقيمة بدائرة المركز، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أفادت فيه بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بمعاكستها والتحرش بها لفظيًا أثناء سيرها بدائرة المركز، وعند قيامها بتوبيخه نشبت مشادة بينهما تعدى خلالها عليها بالضرب، ما أسفر عن إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المشكو في حقه، وهو عامل مقيم بدائرة المركز. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحرش وزارة الداخلية مواقع التواصل القليوبية طالبة عامل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الذهب يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
اقتصاد

الذهب يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
موعد صلاة المغرب في أول يوم من رمضان 2026
جنة الصائم

موعد صلاة المغرب في أول يوم من رمضان 2026
كدمات وحروق.. أم وزوجها يعذبان طفلة حتى الموت في المنوفية
أخبار المحافظات

كدمات وحروق.. أم وزوجها يعذبان طفلة حتى الموت في المنوفية

عبلة كامل وأبناء الهضبة.. لقطات تصدرت التريند في أول يوم رمضان
دراما و تليفزيون

عبلة كامل وأبناء الهضبة.. لقطات تصدرت التريند في أول يوم رمضان
4 أبراج تعشق لمة العيلة والأجواء الرمضانية في رمضان
رمضان ستايل

4 أبراج تعشق لمة العيلة والأجواء الرمضانية في رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة