كتب- عاطف مراد:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربة جديدة لتجار الألعاب النارية، بعدما كشفت معلومات للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام أحد الأشخاص بإدارة مخزن غير مرخص بدائرة قسم شرطة كرموز في الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات المخزن وتم ضبط صاحبه، وعُثر بداخله على 700 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام، جميعها بدون بيانات ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها بالأسواق لجمهور المستهلكين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات.