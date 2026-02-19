في إطار كشف ملابسات بلاغ تلقاه مركز شرطة طامية بالفيوم يوم 11 الجاري، أفاد قائدا سيارتين "نصف نقل" محملتين بالتمور ومقيمان بمحافظة الوادي الجديد، بأنهما تعرضا للسرقة بالإكراه على جانب الطريق من قبل 3 مجهولين يستقلون سيارة ملاكي.

رعب وإطلاق نار

أطلق الجناة أعيرة نارية على إحدى السيارتين لمنعهما من اللحاق بهم، قبل أن يتركوا السيارة المستولى عليها بعد تعطلها ويستولوا على هاتف قائدها المحمول.

وبإجراء التحريات المكثفة وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الجناة الثلاثة، أحدهم له معلومات جنائية سابقة، مقيمين بمحافظة القاهرة.

وبحوزتهم تم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة منتهية التراخيص، الهاتف المستولى عليه، 3 بنادق آلية، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، حيث اعترفوا بتفاصيل الواقعة.

