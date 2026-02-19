إعلان

ضبط 16 متهماً لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

كتب : علاء عمران

12:45 م 19/02/2026 تعديل في 12:46 م

ضبط قضايا اتجار بالبشر وهتك عرض في حملات لمباحث رع

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، في توجيه ضربة أمنية قاصمة لشبكة استغلال الأطفال بالقاهرة، حيث تم ضبط تشكيل عصابي يضم 16 متهماً، بينهم 6 رجال و10 سيدات، تخصصوا في إجبار الأطفال على التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية.
وكشفت التحريات الأمنية أن 8 من المتهمين لديهم معلومات جنائية مسجلة، وأنهم اتخذوا الأطفال وسيلة لجني الأموال من خلال توزيعهم على قطاعات مختلفة بالعاصمة، ما أثار ضيق المواطنين. تم ضبط 26 طفلاً أثناء قيامهم بأعمال التسول والبيع.
جرى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة، حيث سُلم الأطفال لأهليتهم بعد التعهدات القانونية، كما تم التنسيق لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول لذويهم في دور رعاية متخصصة.
تم تحرير المحاضر اللازمة للمتهمين الكبار، والنيابة العامة باشرت التحقيق معهم بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال الأحداث.

استغلال الأطفال التسول بيع السلع ضبط متهمين القاهرة النيابة العامة الإتجار بالبشر

