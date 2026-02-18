إعلان

أوهمهم بالحصول على قرض.. ضبط عاطل بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

كتب : علاء عمران

07:24 م 18/02/2026

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل في اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالمنيا، عبر إيهامهم بكونه موظف خدمة العملاء في بنوك مختلفة.
تحريات الأمن حول قيام عاطل بالنصب والاستيلاء على المواطنين
أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عبر إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة.
وتابعت التحريات، أن المتهم طلب من المواطنين بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية، وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض، وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على أموالهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني و إجراء تحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ، وبحوزته 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي"، 8 شرائح هواتف محمولة "مشغولات ذهبية ، أجهزة كهربائية ، مبلغ مالي" من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه ، وقيامه بارتكاب 6 وقائع بذات الأسلوب .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وزارة الداخلية
خدمة عملاء بنوك

وزارة الداخلية خدمة عملاء البنوك النصب والاستيلاء على أموال المواطنين

