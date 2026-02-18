إعلان

بالفيديو.. الداخلية تكشف ملابسات تحرش عاطل بأجنبية ونشره على مواقع التواصل في دمياط

كتب : عاطف مراد

06:25 م 18/02/2026 تعديل في 06:43 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    5
  • عرض 7 صورة
    4
  • عرض 7 صورة
    3
  • عرض 7 صورة
    1
  • عرض 7 صورة
    2
  • عرض 7 صورة
    Capture

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام القائم على النشر بتصوير نفسه حال تحرشه بفتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمحافظة دمياط.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أالتحريات أنه لم يتم تسجيل أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، إلا أن الفيديو المتداول أثار الرأي العام ولفت انتباه الأجهزة الأمنية.

تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط القائم على النشر، وهو عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزته الهاتف المحمول الخاص به، الذي تبين احتواؤه على أدلة تثبت نشاطه الإجرامي.

تسجيل تحرش بالفيديو ونشره على مواقع التواصل لرفع المشاهدات وتحقيق أرباح

بمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه فعل ذلك على سبيل اللهو والمزاح، ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة معدلات المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعة، للتحقيق في مدى التجاوزات الجنائية المرتبطة بالنشر والتحرش.



اقرأ أيضا:

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية تحرش تصوير فيديو مواقع التواصل الاجتماعي فتاة أجنبية دمياط عنصر جنائي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

10 صور لأبرز السيارات الملاكي المعروضة للبيع بمزاد جمرك بورسعيد المقبل
أخبار السيارات

10 صور لأبرز السيارات الملاكي المعروضة للبيع بمزاد جمرك بورسعيد المقبل
370 ألف دولار.. محامي شيرين عبدالوهاب يعلن انتصارها في قضية يوتيوب
زووم

370 ألف دولار.. محامي شيرين عبدالوهاب يعلن انتصارها في قضية يوتيوب
أهرامات وجمل.. نجم تشيلسي يقضي عطلته في مصر
رياضة عربية وعالمية

أهرامات وجمل.. نجم تشيلسي يقضي عطلته في مصر
احذر تناول التمر إذا كنت تعاني من هذه المشكلات الصحية
سفرة رمضان

احذر تناول التمر إذا كنت تعاني من هذه المشكلات الصحية
"مستريح اللبيني".. تفاصيل محاولات النصب على المواطنين عبر عدادات الكهرباء
حوادث وقضايا

"مستريح اللبيني".. تفاصيل محاولات النصب على المواطنين عبر عدادات الكهرباء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
هل الخميس أول أيام رمضان إجازة رسمية بالمدارس؟.. مصدر بالتعليم يوضح
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة