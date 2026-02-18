كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام القائم على النشر بتصوير نفسه حال تحرشه بفتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمحافظة دمياط.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أالتحريات أنه لم يتم تسجيل أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، إلا أن الفيديو المتداول أثار الرأي العام ولفت انتباه الأجهزة الأمنية.

تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط القائم على النشر، وهو عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزته الهاتف المحمول الخاص به، الذي تبين احتواؤه على أدلة تثبت نشاطه الإجرامي.

تسجيل تحرش بالفيديو ونشره على مواقع التواصل لرفع المشاهدات وتحقيق أرباح

بمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه فعل ذلك على سبيل اللهو والمزاح، ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة معدلات المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعة، للتحقيق في مدى التجاوزات الجنائية المرتبطة بالنشر والتحرش.







