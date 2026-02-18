كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة أجرة بطلب تعريفة ركوب أعلى من المقرر، والتعدي عليه بالسب بعد رفضه الدفع بالمخالفة بمحافظة سوهاج.

كشف هوية المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الأجرة وضبط قائدها، وتبين أن السيارة تحمل تراخيص سارية، بينما السائق لا يحمل رخصة قيادة ويقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

عقب المواجهة، أقر السائق بارتكاب الواقعة كما ورد بالمنشور، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

