وزير الصحة يبحث مع "جنرال إلكتريك" توطين صناعة صبغات الأشعة

كتب : أحمد جمعة

01:48 م 18/02/2026

وزير الصحة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع فرانسوا روش المدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك (GE) والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون في توطين صناعة صبغات الأشعة داخل مصر، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وبحسب بيان، أكد الوزير حرص الوزارة على توطين هذه الصناعة الحيوية الاستراتيجية، مشيدًا بالتعاون القائم مع الشركة في مجال الأشعة، ومؤكدًا تقديم كامل الدعم لإنجاح المشروع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع ناقش الدراسة الفنية لإنشاء مصنع محلي لتصنيع صبغات الأشعة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية ويضمن استدامة توافر المستلزمات الطبية الحرجة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تستهدف تغطية نحو 50% من احتياجات السوق المحلي، مع التوسع التدريجي نحو الاكتفاء الكامل، لافتًا إلى أن مصر تعتمد حاليًا كليًا على استيراد صبغات اليود (المستخدمة في الأشعة المقطعية وتصوير الأوعية) وصبغات الجادولينيوم (المستخدمة في الرنين المغناطيسي).

وبلغ حجم الاستهلاك السنوي للسوق المحلي حوالي 2.3 مليون أمبول، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه مصري (ما يعادل حوالي 32 مليون دولار)، ما يبرز الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع.

وأكد المتحدث أن توطين صناعة صبغات الأشعة سيسهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني، وضمان توافر الصبغات بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتحسين قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المرضى، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر.

وحضر الاجتماع من جانب الوزارة الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة هبة ترك مدير الإدارة العامة للمستشفيات، والدكتورة شيماء مصطفى مدير المكتب الفني لمساعد الوزير للمشروعات القومية، ومن جانب شركة GE السيد ستاماتيوس كارامبيلاس المدير العام للأسواق غير المباشرة، والسيد فارس شاهين المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، والسيد هشام مرتضى المدير التجاري لشمال شرق أفريقيا.

وزير الصحة خالد عبدالغفار وزارة الصحة جنرال إلكتريك صبغات الأشعة صناعة الدواء

