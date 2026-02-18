أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، اليوم الأربعاء، عن إصدار نحو 468 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من شهر فبراير.

جاء ذلك وفقًا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال النصف الأول من شهر فبراير 2026.

جهود وزارة الزراعة في تيسير الإجراءات ودعم مربي الدواجن

وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن ذلك يأتى فى ضوء تكليفات وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

ولفت "سليمان" إلى أنه تم خلال النصف الأول من شهر فبراير 2026، إعتماد صرف مبلغ 297 مليون و 360 ألف جنيه، لعدد 425 مستفيد لتربية وتسمين عدد 4251 رأس ماشية ضمن المشروع القومى للبتلو، ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه أكثر من 10 مليارات و350 مليون جنيه، استفاد منها حوالي 45,535 مستفيد من صغار المربيين وشباب الخريجين والسيدات في قرى مبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، وإجمالى الرؤوس الممولة يزيد عن 526,760 ألف رأس ماشية.

تفاصيل التراخيص الصادرة عن وزارة الزراعة وتسجيل مخاليط الأعلاف

وأضاف أنه تم إصدار عدد 468 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها 101 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضح أنه تم الموافقة أيضا على تسجيل 294 تسجيله لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها من بينها 190 تسجيلة محلية، و104 تسجيلة مستوردة، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلاً عن إصدار 22 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم أيضًا تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد 42 مصنع أعلاف بعدد 94 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) في عدد من المحافظات تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك بعدد من محافظات الجمهورية المختلفة.

وشدد على مواصلة التنسيق مع كافة الجهات الرقابية المختصة والمعنية وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف وخاماتها، إذ تم خلال ذات الفترة شن 12 حملة على 22 مصنع ومتجر للأعلاف بعدة محافظات للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، وكذلك الاستيثاق من طرح أعلاف بالسوق المحلى طبقًا للتسجيلات المعتمدة من وزارة الزراعة والمصنعة بمصانع مرخصة من وزارة الزراعة، مع إجراء الفحوصات والتحليلات المعملية على عينات مخاليط الأعلاف المصنعة والخامات الداخلة فى تركيبها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.

وأشار رئيس القطاع إلى أنه تم تنظيم 6 ندوات توعوية وإرشادية وتدريبات عملية لصغار المربين وتدريبهم على أفضل التقنيات في مهارات تغذية ورعاية القطعان للحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف في عدد من المحافظات بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديريات الزراعة المختصة، لافتا الى مواصلة ضخ كميات من بيض المائدة والفراخ المجمدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية في الأراضي المستصلحة، من خلال المشاركة في معارض أهلاً رمضان التى تنظمها الوزاره، وعدد 5 منافذ تسويقية متحركة بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تخفيض تتراوح من (20- 25%).

تصدير المنتجات الزراعية وتيسير التراخيص الرقمية

وتابع قائلًا: إنه تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك و إضافات أعلاف و مصنعات دواجن، ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية، ذلك بالإضافة أيضًا لتعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية والتى تشمل الصفحة الرسمية للوزارة، ومنصة مصر الرقمية، فضلاً عن تطبيقات التليفون المحمول، فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، وذلك تيسيرًا وتبسيطًا لإجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع الكترونيًا فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت.

