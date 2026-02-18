كشفت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين بهدم السور الخاص بمنزلها باستخدام حفار.

تحريات الشاكية والخلفية

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغ رسمي بالواقعة، وتم تحديد الشاكية، ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة الرياض.

حفار يهدم سور منزل

وأفادت بأنها تضررت من قيام سائق، مقيم بذات الدائرة، بالاستعانة بحفار يملكه أحد معارفه، لهدم السور الفاصل بين منزليهما بسبب خلافات جيرة.

تم تحديد وضبط المشكو في حقهما والحفار المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.

تم التحفظ على الحفار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا:

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو