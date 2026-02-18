كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات إحدى الفتيات بتضررها من ضابط شرطة بمحافظة السويس، متهمة إياه بالتعدي على شقيقها وتلفيق قضية له بناءً على بلاغ زوجته.

أوضحت التحريات أن الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة الأربعين بتاريخ 4 من الشهر الجاري، من والدة زوجة شقيق القائمة على النشر المقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالجيزة، أفادت فيه باحتجاز ابنتها داخل الشقة ومنعها من الخروج.

خلاف زوجي يتحول لصدمة على السوشيال

تبين أن المشكو في حقه، صاحب معلومات جنائية، احتجز زوجته داخل المنزل وأشهَر سلاحًا أبيض. ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزته سلاحًا أبيض وكمية من مخدر الحشيش، واعترف بحيازته بقصد الاتجار وبارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية. وأكد أن الإصابات التي لحقت به نتجت عن تعدي أهل زوجته عليه.

زوج محتجز زوجته وسلاح ومخدرات

اتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، كما يُتخذ الإجراء القانوني حيال القائمة على نشر الواقعة بسبب نشر معلومات كاذبة ومضللة.

