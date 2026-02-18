إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء اعتداء ضابط على فتاة بالسويس

كتب : علاء عمران

12:02 م 18/02/2026 تعديل في 01:04 م

فيديو متداول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات إحدى الفتيات بتضررها من ضابط شرطة بمحافظة السويس، متهمة إياه بالتعدي على شقيقها وتلفيق قضية له بناءً على بلاغ زوجته.

أوضحت التحريات أن الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة الأربعين بتاريخ 4 من الشهر الجاري، من والدة زوجة شقيق القائمة على النشر المقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالجيزة، أفادت فيه باحتجاز ابنتها داخل الشقة ومنعها من الخروج.

خلاف زوجي يتحول لصدمة على السوشيال

تبين أن المشكو في حقه، صاحب معلومات جنائية، احتجز زوجته داخل المنزل وأشهَر سلاحًا أبيض. ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزته سلاحًا أبيض وكمية من مخدر الحشيش، واعترف بحيازته بقصد الاتجار وبارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية. وأكد أن الإصابات التي لحقت به نتجت عن تعدي أهل زوجته عليه.

زوج محتجز زوجته وسلاح ومخدرات

اتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، كما يُتخذ الإجراء القانوني حيال القائمة على نشر الواقعة بسبب نشر معلومات كاذبة ومضللة.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية السويس ضابط شرطة فيديو متداول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه
حوادث وقضايا

سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه
الجنايات تقضي بإحالة أوراق المتهم بقتل "طفل المهندسين" للمفتي
حوادث وقضايا

الجنايات تقضي بإحالة أوراق المتهم بقتل "طفل المهندسين" للمفتي
ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء
أخبار البنوك

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء
"البحوث الفلكية" ينفي وجود خلاف مع مفتي الجمهورية حول استطلاع هلال رمضان
أخبار مصر

"البحوث الفلكية" ينفي وجود خلاف مع مفتي الجمهورية حول استطلاع هلال رمضان
أكسيوس: الهجوم الأمريكي على إيران قريب جدًا وسيؤدي لـ"حرب شاملة"
شئون عربية و دولية

أكسيوس: الهجوم الأمريكي على إيران قريب جدًا وسيؤدي لـ"حرب شاملة"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة