إعلان

القبض على سائق أطاح ببضاعة سيدة بالجيزة

كتب : مصراوي

08:02 م 16/02/2026

السائق المشكو في حقه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر سيدة من سائق ميكروباص اصطدم ببضائعها وتسببه في إتلافها بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو منتهية التراخيص وضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة سائق له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية المساءلة القانونية. وتحفظت الشرطة على السيارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سائق ميكروباص بضاعة سيدة الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"
دراما و تليفزيون

"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"
"علاقات راسخة ووطيدة".. بيان رسمي من الأهلي بخصوص شكوى الجيش الملكي
رياضة محلية

"علاقات راسخة ووطيدة".. بيان رسمي من الأهلي بخصوص شكوى الجيش الملكي

مدبولي يستعرض مع وزير الدولة للإعلام "خطة عمل" المرحلة المقبلة
أخبار مصر

مدبولي يستعرض مع وزير الدولة للإعلام "خطة عمل" المرحلة المقبلة
التعاون الخليجي: قرار إسرائيل بشأن الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي
شئون عربية و دولية

التعاون الخليجي: قرار إسرائيل بشأن الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي
جنات تؤدي مناسك العمرة
زووم

جنات تؤدي مناسك العمرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر