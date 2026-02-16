القبض على سائق أطاح ببضاعة سيدة بالجيزة

السائق المشكو في حقه

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر سيدة من سائق ميكروباص اصطدم ببضائعها وتسببه في إتلافها بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو منتهية التراخيص وضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة سائق له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية المساءلة القانونية. وتحفظت الشرطة على السيارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.