مزاح خطر على مواقع التواصل ينتهي بتدخل الشرطة

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن مزاح شخص مع صديقه ممسكا بيده سلاح أبيض ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد الظاهرين بمقطع الفيديو عامل وصديقه من ذوى الاحتياجات الخاصة وأمكن ضبط السلاح الأبيض بحوزة الأول. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة منذ عام على سبيل المزاح.

أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير ونشر المقطع (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا) وأقر بنشر المقطع عقب حدوث خلافات بينه وبين الأول. واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية حيالهما.