مزاح خطر على مواقع التواصل ينتهي بتدخل الشرطة

كتب : مصراوي

07:59 م 16/02/2026

واقعة مثيرة للجدل في بني سويف

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن مزاح شخص مع صديقه ممسكا بيده سلاح أبيض ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد الظاهرين بمقطع الفيديو عامل وصديقه من ذوى الاحتياجات الخاصة وأمكن ضبط السلاح الأبيض بحوزة الأول. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة منذ عام على سبيل المزاح.

أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير ونشر المقطع (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا) وأقر بنشر المقطع عقب حدوث خلافات بينه وبين الأول. واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية حيالهما.

مزاح سلاح أبيض بني سويف فيديو

