مأساة في شبرا الخيمة.. العثور على جثة شخص مشنوقا

كتب : مصراوي

05:48 م 16/02/2026

في هدوء أحد الشوارع الجانبية، انقلب المشهد إلى صدمة ثقيلة بعدما كشف الستار عن واقعة مأساوية هزت المنطقة وأدخلت الأهالي في حالة من الذهول والحزن.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بالعقار رقم 7 شارع محمد كامل من شارع الشونة. وتبين بالفحص أنه قدم على إنهاء حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

انتحار شنق أزمة نفسية شبرا الخيمة

