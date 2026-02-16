إعلان

سقوط مفاجئ و4 مصابين.. دقائق من الرعب بالطالبية

كتب : مصراوي

05:45 م 16/02/2026

انهيار سور مصنع - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في لحظة خاطفة تحول شارع هادئ إلى مسرح لحادث مفاجئ أربك المارة وأطلق صافرات الإسعاف والنجدة. جدار لم يصمد، وعمال وجدوا أنفسهم تحت الأنقاض في مشهد صادم أعاد طرح تساؤلات السلامة في مواقع العمل.

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بسقوط سور في شارع خاتم المرسلين أمام شركة تلي مصر، حيث انهار سور بدور أرضي بشكل مفاجئ أثناء تواجد عدد من العمال بالموقع.

وفق الإفادة الأولية، سقط السور على عدد من العمال المتواجدين في نطاقه، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بإصابات متفرقة نقلوا إلى مستشفى أم المصريين للعلاج، وسط حالة من الذعر بين المارة والعاملين بالمحيط.

الجهات المختصة باشرت إجراءاتها للوقوف على أسباب سقوط السور، وبيان مدى الالتزام بإجراءات السلامة داخل الموقع، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لنتائج الفحص والمعاينة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار سور خاتم المرسلين الطالبية الجيزة عمال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبير لوائح يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بعد أحداث مواجهة الجيش الملكي
رياضة محلية

خبير لوائح يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بعد أحداث مواجهة الجيش الملكي
رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
أخبار وتقارير

على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
محامٍ: عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء" يبرئ متهمين ويسقط أحكامًا
حوادث وقضايا

محامٍ: عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء" يبرئ متهمين ويسقط أحكامًا
رمضان 2026.. قنوات عرض مسلسل "كان ياما كان"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. قنوات عرض مسلسل "كان ياما كان"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر