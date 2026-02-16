سقوط مفاجئ و4 مصابين.. دقائق من الرعب بالطالبية

في لحظة خاطفة تحول شارع هادئ إلى مسرح لحادث مفاجئ أربك المارة وأطلق صافرات الإسعاف والنجدة. جدار لم يصمد، وعمال وجدوا أنفسهم تحت الأنقاض في مشهد صادم أعاد طرح تساؤلات السلامة في مواقع العمل.

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بسقوط سور في شارع خاتم المرسلين أمام شركة تلي مصر، حيث انهار سور بدور أرضي بشكل مفاجئ أثناء تواجد عدد من العمال بالموقع.

وفق الإفادة الأولية، سقط السور على عدد من العمال المتواجدين في نطاقه، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بإصابات متفرقة نقلوا إلى مستشفى أم المصريين للعلاج، وسط حالة من الذعر بين المارة والعاملين بالمحيط.

الجهات المختصة باشرت إجراءاتها للوقوف على أسباب سقوط السور، وبيان مدى الالتزام بإجراءات السلامة داخل الموقع، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لنتائج الفحص والمعاينة.