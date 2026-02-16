قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الإثنين، بقبول الاستئناف المقدم من أحمد حسام ميدو، في اتهامه بسب وقذف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، وقضت مجددًا بحبسه شهرًا مع إيقاف التنفيذ.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية أول درجة، قد قضت بحبس ميدو شهرًا، على خلفية الاتهام المنسوب إليه بسب وقذف جمال علام.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة، أحالت ميدو إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بسب وقذف جمال علام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.