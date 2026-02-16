إعلان

2 مارس.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره داخل غرفة نومها

كتب : أحمد عادل

02:33 م 16/02/2026

سارة خليفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حددت المحكمة جلسة 2 مارس المقبل، كأولى جلسات محاكمة المنتجة سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب والتعدي عليه داخل غرفتها وتصويره عاريًا.

وأحالت النيابة العامة المنتجة سارة خليفة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل منزلها.

وجاء في التحقيقات أنه تبين، بعد فحص الهاتف المحمول الذهبي اللون الخاص بالمنتجة سارة خليفة، وجود عدة مقاطع داخل تطبيق لحفظ الصور والفيديوهات، أظهرت مشاهد اعتداء على شخص داخل غرفة نوم المتهمة وتصويره عاريًا، بالإضافة إلى إصابته بجروح متفرقة وظهوره ملطخًا بالدماء.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة الجديدة قررت تأجيل محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، لجلسة 28 فبراير الجاري، لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.

اقرأ أيضا:

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاكمة سارة خليفة سارة خليفة هتك عرض شاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وسط تراجع المبيعات.. شعبة الملابس: تخفيضات الأوكازيون الشتوي تتراوح بين
اقتصاد

وسط تراجع المبيعات.. شعبة الملابس: تخفيضات الأوكازيون الشتوي تتراوح بين
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا
أخبار مصر

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا
بعد تجديد الثقة.. محافظ الدقهلية يتوعد المقصرين: جولاتنا المفاجئة لن تنقطع
أخبار المحافظات

بعد تجديد الثقة.. محافظ الدقهلية يتوعد المقصرين: جولاتنا المفاجئة لن تنقطع
توجيه من الرئيس السيسي للمحافظين الجدد بشأن التعدي على الأراضي الزراعية
أخبار مصر

توجيه من الرئيس السيسي للمحافظين الجدد بشأن التعدي على الأراضي الزراعية
تزيد الاختناق.. 8 أخطاء يفعلها الكثيرون أثناء العاصفة الترابية
نصائح طبية

تزيد الاختناق.. 8 أخطاء يفعلها الكثيرون أثناء العاصفة الترابية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر