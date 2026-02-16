إعلان

فيديو مثير | شاب يتجول حاملاً سلاحًا أبيض بالإسماعيلية.. الداخلية: مهتز نفسي

كتب : علاء عمران

02:00 م 16/02/2026 تعديل في 02:00 م

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص مهتز نفسيًا يتجول حاملاً سلاحًا أبيض بالإسماعيلية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، مقيم بمحافظة بورسعيد، وبحوزته السلاح الأبيض، وبمواجهته تبين أنه يعاني من اضطراب نفسي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ إيداعه بإحدى المصحات النفسية لرعايته.

سلاح أبيض الإسماعيلية وزارة الداخلية

