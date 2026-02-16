فيديو مثير | ضبط سائق يستعرض بسلاح أبيض داخل سيارته بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة بالتلويح بسلاح أبيض داخل سيارته وأداء حركات استعراضية بالإسكندرية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وكانت سارية التراخيص، وضبط قائدها (عاطل، لا يحمل رخصة قيادة، مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية)، وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الاستعراض.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

