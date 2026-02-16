إعلان

الداخلية تكشف حقيقة الاعتداء على سيدة وسرقة محتويات منزلها بالشرقية

كتب : مصراوي

01:28 م 16/02/2026

المتهمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بالتهجم على منزلها، وتحطيم محتوياته وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وبعض المتعلقات الشخصية، والتعدي بالضرب على أسرتها بالشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2 الجاري ورد بلاغ لمركز شرطة ديرب نجم بحدوث مشاجرة بين طرف أول (6 أشخاص، من بينهم الظاهر في مقطع الفيديو، ثلاثة منهم مصابون بإصابات متفرقة بالجسم) وطرف ثانٍ (12 شخصًا، بينهم 5 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم) بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط الطرفين عدا 6 أشخاص منهم.

وبمواجهة الطرف الثاني نفوا ارتكابهم واقعة السرقة، وتم ضبط العصي الخشبية المستخدمة في التعدي بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مشغولات ذهبية سرقة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يعني حكم عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء"؟ قانونيون يوضحون
حوادث وقضايا

ماذا يعني حكم عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء"؟ قانونيون يوضحون
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا
أخبار مصر

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا
جنات تؤدي مناسك العمرة بالسعودية
زووم

جنات تؤدي مناسك العمرة بالسعودية

توجيه من الرئيس السيسي للمحافظين الجدد بشأن التعدي على الأراضي الزراعية
أخبار مصر

توجيه من الرئيس السيسي للمحافظين الجدد بشأن التعدي على الأراضي الزراعية
على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
أخبار وتقارير

على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر