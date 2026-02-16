الداخلية تكشف حقيقة الاعتداء على سيدة وسرقة محتويات منزلها بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بالتهجم على منزلها، وتحطيم محتوياته وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وبعض المتعلقات الشخصية، والتعدي بالضرب على أسرتها بالشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2 الجاري ورد بلاغ لمركز شرطة ديرب نجم بحدوث مشاجرة بين طرف أول (6 أشخاص، من بينهم الظاهر في مقطع الفيديو، ثلاثة منهم مصابون بإصابات متفرقة بالجسم) وطرف ثانٍ (12 شخصًا، بينهم 5 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم) بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط الطرفين عدا 6 أشخاص منهم.

وبمواجهة الطرف الثاني نفوا ارتكابهم واقعة السرقة، وتم ضبط العصي الخشبية المستخدمة في التعدي بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

