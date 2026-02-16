ضبط 3 أشخاص اعتدوا بالضرب على مواطن بسلاح أبيض وعصا بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخر بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجاري، ورد بلاغ لمركز شرطة سنورس من عامل (مصاب بكدمات وجروح متفرقة – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من 3 أشخاص مقيمين بذات العنوان، بسبب خلافات حول الجيرة، حيث تعدوا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا، ما أدى إلى إصابته.

وأمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة في الاعتداء (سلاح أبيض وعصا خشبية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

