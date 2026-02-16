إعلان

ضبط 3 أشخاص اعتدوا بالضرب على مواطن بسلاح أبيض وعصا بالفيوم

كتب : علاء عمران

12:52 م 16/02/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخر بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجاري، ورد بلاغ لمركز شرطة سنورس من عامل (مصاب بكدمات وجروح متفرقة – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من 3 أشخاص مقيمين بذات العنوان، بسبب خلافات حول الجيرة، حيث تعدوا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا، ما أدى إلى إصابته.

وأمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة في الاعتداء (سلاح أبيض وعصا خشبية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية سلاح أبيض الفيوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

العلماء يكشفون أسرار تحنيط المومياوات المصرية والمواد المستخدمة
علوم

العلماء يكشفون أسرار تحنيط المومياوات المصرية والمواد المستخدمة
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا
أخبار مصر

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا
بالأسماء| حركة المحافظين الجديدة.. "النجار" يغادر الجيزة و"صابر" مستمر
مصراوى TV

بالأسماء| حركة المحافظين الجديدة.. "النجار" يغادر الجيزة و"صابر" مستمر
إيران تطلق مناورات "‌التحكم ‌الذكي" في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران تطلق مناورات "‌التحكم ‌الذكي" في مضيق هرمز
تفاصيل مسلسل أحمد عز في رمضان 2026 (صور)
دراما و تليفزيون

تفاصيل مسلسل أحمد عز في رمضان 2026 (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر